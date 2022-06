Kritikere har løbende fremhævet ham for at være »et af vore mest originale og lysende filmtalenter« samt »speciel og en nødvendighed i dansk film«.

Men Simon Staho forbliver tavs om, hvad det er for et indre menneskeligt stof, hans produktioner er gjort af. For tiden færdiggør han spillefilmen ”Den fremmede”, som han har skrevet manuskript til sammen med dramatiker og teaterinstruktør Christian Lollike.