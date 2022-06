Legende-stemmen genkendes på den lave oktav

Først derefter flyttede han til Los Angeles for at begynde på teaterskole. Der kom da også godt gang i teaterkarrieren, inden han blev en anerkendt skuespiller på tv og i film.

I 1980 vandt han sin første pris for sit skuespil. Her modtog han nemlig New York-teaterprisen Obie for sin præstation som Julius Cæsar i Shakespeare-forestillingen ”Coriolanus”, og herefter begyndte Morgan Freeman for alvor at bevæge sig over til tv og film.

Det store gennembrud kom dog først senere i livet som 50-årig med filmen ”Street Smart” i 1987. Her blev han nomineret til en Oscar for første gang, og så kom det store gennembrud to år senere, hvor han igen blev nomineret til en Oscar for sin hovedrolle i filmen ”Driving Miss Daisy”.