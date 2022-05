Seks landes jurystemmer fra Eurovision er blevet underkendt

Det fremgår ikke af udtalelsen, hvad uregelmæssighederne i stemmerne drejer sig om.

Inden finalen i Eurovision har den russiske hackergruppe Killnet ifølge Ekstra Bladet udsendt nogle kryptiske meldinger på beskedtjenesten Telegram, der hentyder til, at de vil påvirke stemmeafgivelsen.

I løbet af ugen, op til at finalen skulle afholdes i den italienske by Torino, har flere italienske myndigheders hjemmeside været udsat for hackerangreb, skriver nyhedsbureauet AFP.

Killnet, der er prorussisk, har ifølge den italienske avis Corriere della Sera sagt, at den står bag angrebene.

Angrebene gjorde det umuligt at tilgå en række offentlige myndigheders hjemmesider.

Det italienske nyhedsbureau AGI oplyser ifølge AFP, at hackerne havde forsøgt at hacke Eurovisions hjemmeside, men at det ikke lykkedes.