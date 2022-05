Ukraine er storfavorit i Eurovision: Det sker hvis de vinder

Han kan forestille sig flere forskellige scenarier, hvis sejren tilfalder Ukraine.

- Måske kommer det land, der ender på andenpladsen, til at afholde showet. Måske bliver det et naboland til Ukraine. Eller måske vælger et af de store europæiske lande at smide en kæmpecheck på bordet, siger han.

- EBU vil nok gerne give indtrykket af, at det er en åben proces - også selv om de måske allerede har taget en beslutning, siger han.

For selv hvis krigen næste forår er et dystert minde, så kræver det både økonomi, planlægning og logistik at afholde et show, der tiltrækker tusindvis af fans, presse og turister, og som skal vises for knap 200 millioner tv-seere.

Og så er der hele sikkerhedsspørgsmålet.