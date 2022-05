Ukrainske fans bruger Eurovision til at sætte fokus på krigen

Så Iriny Shafinska og Vitalii Lirnyk agerer freelancere og rapporterer hjem til ukrainerne - både via deres egen livestreamkanal og for den nationale ukrainske tv-station 1+1.

Begge mærker de, at interessen for Ukraine er stor.

- Det betyder meget for os. Eurovision blev jo skabt som en konkurrence, der skulle forene Europa efter en krig. Jeg er rigtig glad for, at Europa samler sig igen - og nu rundt om Ukraine, siger Vitalii Lirnyk.

Landet er storfavorit hos bookmakerne til at snuppe sejren. Skulle det ske, er Vitalii Lirnyk ikke i tvivl om, at Ukraine vil være værtsland for konkurrencen næste år.

- Vi vil gøre alt for, at Kyiv og vores land igen bliver et trygt sted. Jeg tror på det. Vi er håbefulde, siger han.