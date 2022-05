Hvis det var let at skrive som den irske bestsellerforfatter Sally Rooney, der er blevet kaldt alt fra sin generations største litterære talent til en stemme, der på enestående vis har vist sig i stand til at spidde det 21. århundredes tidsånd, så ville alle gøre det. For hendes prunkløse og utvungne prosa i romanerne ”Samtaler mellem venner” (2017), ”Normale mennesker” (2018) og ”Skønne verden, hvor er du” (2021) har en tilsyneladende uforstilt lethed over sig, som man kan lade sig narre til at tro, at det vil være let at kopiere.