DR-chef efter Eurovision-fadæse: Sindssygt ærgerligt

Men selv om han mener, at Danmark sendte den rigtige sang afsted til Eurovision, lægger den dårlige placering alligevel op til refleksion.

- Det er klart, at vi, når vi kommer hjem, skal kigge på, hvordan vi kommer videre, for jeg er da også super ærgerlig over at stå her.

- Jeg synes, de har gjort det hamrende godt, men det var ikke nok til at gå videre til en finale, siger han.