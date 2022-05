Som vinder af Eurovision 2022 er det dermed Ukraine, der ifølge normal fremgangsmåde skal afholde showet næste år.

Men på grund af landets usikre situation kan det blive en umulig opgave, og det vil da heller ikke være første gang, at et land må takke nej til at afholde showet.

Senest skete det i 1980, hvor Israel vandt for andet år i træk og af økonomiske årsager trak sig fra værtskabet. Det snuppede Holland i stedet.

Der er dog aldrig sket før, at et krigsramt land har vundet Eurovision, og der er derfor heller ingen manual for, hvordan det skal håndteres.