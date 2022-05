Der er tale om noget så særegent som en semi-positiv fortælling om pædofile forhold fra en ung piges perspektiv. I bogen følger vi fortælleren, Sara, der som 14-årig forfører/bliver forført af den lokale præst og sidenhen forelsker sig i slyngvendingen Rosas far, som hun ender med at gifte sig med. I det ene øjeblik hører man om skolelivets udfordringer, i næste nu om hemmelige blowjobs under natlige venindebesøg.

Penge er mænds, mænd er vores