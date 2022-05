Mediechefernes foretrukne kriserådgiver er ikke bange for den akavede tavshed

Når landets mest medievante chefer bliver usikre foran mikrofonen, er det ikke usædvanligt, at de ringer til Michael Ulveman.

Den knap 60-årige kommunikationsrådgiver står i spidsen for bureauet Ulveman & Børsting, der har kontor over for Kongens Have i København og kan bryste sig af den største kundetilfredshed, forretningsforståelse