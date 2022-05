”Mit menneske” er en prægtig og ambitiøs roman om kompromisløs kunst og moden kærlighed. Man læser den i ét stræk.

Romanen om Rut og Gorms fjeldfaste kærlighed gennemskriver endnu en gang et af forfatterskabets store temaer: den stærke kvinde, men her spænder manden for en gangs skyld ikke ben for drømmene og trangen til frihed. Tværtimod. Han bærer med.