Kjell Askildsen har begået en lille genistreg med enakteren ”Omgivelser”, som udkom første gang på norsk i 1969.

Romanen er et stærkt koncentreret jalousidrama, som udspiller sig på en to kvadratkilometer stor ø helt ud til havet og to sømil fra fastlandet.

Bortset fra fyret er der kun to andre bygninger på den forblæste ø: Fyrmesterboligen, hvor fyrmesterparret Maria og Mardon bor sammen med deres voksne datter Marion, og en uanseelig hytte, som for en periode er lejet ud til forfatteren Albert Krafft.