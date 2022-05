Gruppen Reddi sparker Eurovision i gang med vanvittig oplevelse

- Vi kan godt mærke, at der er meget fokus på Ukraine, og det skal der også være, siger Ihan Haydar.

Mens coronarestriktioner er fortid i Danmark, så må Eurovision-deltagere, presse og fans indstille sig på at bære mundbind og lade sig teste hver 72. time for at være med under festlighederne.

Alle deltagerne har desuden fået optaget deres optræden, så den kan vises, hvis de skulle blive coronasmittet og være nødt til at isolere sig.

- Det er så irriterende at skulle testes igen hele tiden, for det er vi jo færdige med derhjemme, men det vigtigste er jo, at vi passer på os selv og hinanden. Og jeg synes, at jeg føler mig tryg hernede, siger Ihan Haydar.

For Reddi har forberedelserne til semifinalen, der for danskernes vedkommende finder sted tirsdag, allerede været i gang i nogen tid.