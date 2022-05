Historisk inspiration

Flere kvinder referer i videoer og opslag til kvindestrejken i Island, som foregik i 1975, da 90 pct. af landets kvinder deltog. Strejken gjorde at flere banker, fabrikker, forretninger og skoler lukkede ned, og fædre blev tvunget til at tage deres børn med på arbejde.

I 2016 tog polske kvinder samme strejkemetode i brug for at kæmpe imod en abortlov, som kunne sende kvinder i fængsel, hvis de fik foretaget en abort - selv hvis graviditeten var sket ved voldtægt eller incest.

På de sociale medier hersker der dog uenighed om strejken vil være frugtbar.

Nogle kvinder viser bekymring for, om strejken kun vil ramme kvinderne selv, fordi de kan blive fyret, hvis de ikke møder på arbejde. Flere kvinder mener også, at det ikke er muligt at organisere en så omfattende strejke på så kort tid. Nogle henviser til, at den islandske strejke i 1975 var under planlægning i over et år, inden den fandt sted, hvilket var grunden til den store deltagelse.