Politi: Mand med modelpistol angreb Dave Chappelle på scenen

En 23-årig mand er anholdt under mistanke for at have overfaldet den amerikanske komiker Dave Chappelle med et potentielt dødbringende våben på scenen.

Det oplyser en talskvinde for politiet i Los Angeles onsdag til BBC.

Politiet mistænker den formodede angrebsmand for at have haft en modelpistol på sig med et knivblad.