Maleriet betegnes af museet som »et nationalt klenodie«.

»Da vi over videoovervågningen opdager, at der er gang i noget, er det for sent at stoppe det. Gruppen har fået adgang til museet. Én blandt dem har forevist et pressekort, og seancen bliver filmet af en person. Det er et uhyggeligt overlagt og planlagt overgreb på et kunstværk, der er kendt af mennesker over hele verden,« siger Jacob Thange, der ikke ønsker at gå dybere ind i gruppens motiv, men siger:

»Jeg kan sige så meget, at hvis der er nogen, der kan finde på at påberåbe sig, at det er kunst – en kunstnerisk happening – så er svaret nej, det er hærværk. Man skal ikke tro, at man kan ødelægge et sådan værk og kalde det kunst. For os er det dobbelt brutalt, at det sker mod et billede, der er et af Asger Jorns antikrigsbilleder og handler om Jorns holdning til den latente trussel om en tredje verdenskrig.«