»En dag indså jeg, at hvis ikke jeg stoppede op og gjorde mig uafhængig af min egen fortid, så ville jeg køre mig selv ned i et spor, hvor jeg for evigt låste mig fast til min historie om pigen, der bliver udsat for social kontrol og æresrelateret vold og ender på krisecenter for så at blive brændt af på sin forlovelsesdag, fordi jeg ikke levede op til jomfruidealet. Jeg havde jo blottet mig selv så meget, at jeg var blevet helt tyndslidt, og det var jeg nødt til at få rettet op på,« siger hun.

Og så var det, at Geeti Amiri lavede en U-vending.