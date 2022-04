Hun var i første omgang medlem af SF. Her blev hun dog en del af oprøret med ”gammelmandsvældet”, der førte til, at hun og andre brød ud og stiftede Venstresocialisterne.

Selv om Bente Hansen var folketingskandidat for SF og skulle have været det for Venstresocialisterne, hvis ikke for en teknisk fejl, var det nok mest uden for Christiansborg, at hendes politiske arbejde kom til syne.

Hun var en af frontfigurerne i ungdomsoprøret i 60’erne. Her arbejdede hun blandt andet som redaktør af Politisk Revy og senere i 70’erne var hun også chefredaktør på avisen Information i to år.