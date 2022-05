Simon Spies: hele Danmarks excentriske hyggeonkel eller klam kvindeudnytter?

Inger Weile er stærkt på vej mod de 69 år. Hendes hukommelse er frisk som en havørns. Det er egentlig overraskende, siger hun, for hun har gjort meget lidt for at pleje den.

Indtil pandemien var hun taxachauffør i København. Også om natten. Hun har set et og andet ske i de sene timer i sin taxa mellem mænd og kvinder, og hun