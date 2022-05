Aftenen forinden afholdt galleriet et eksklusivt arrangement med Boy George og en håndfuld kunstinteresserede, der ikke er bange for at grave dybt i lommerne for at få fingrene i det helt rette maleri.

I alt blev ni billeder solgt for den nette sum af 2,5 mio. kr. på trods af, at det kun er tre år siden, at kunstneren debuterede med en udstilling i Monaco.

Ting får åbenbart hurtigt en værdi, når skaberen hedder Boy George.

»Nu kommer han,« udbryder galleristen ved synet af en sort minibus med tonede ruder, der langsomt sniger sig hen til kanten af fortovet foran galleriets store vinduer.