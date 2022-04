Transkønnet forfatter brænder J.K. Rowling levende i ny bog

Et tweet, hvor J.K. Rowling hentyder til, at kun kvinder menstruerer, satte dog alvor satte ild til transsamfundet i Storbritannien, der understregede overfor forfatteren, at transkønnede også kan menstruere.

Forfatteren har ved flere lejligheder forsøgt at forsvare sig selv med, at hun »kender og elsker« transkønnede personer. Hun holder dog fast i, at det biologisk køn eksisterer.