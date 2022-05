I flere år kørte jeg forbi et hus, der lå på hjørnet af Sønder Vissingvej og hovedvej 52 mellem Silkeborg og Horsens.

Det lignede en mellemting af en skrotbunke og en losseplads. Jeg stoppede aldrig bilen for at undersøge det, men jeg vidste, at der boede en mand derinde bag al skramlet.

I dag ligger huset der ikke mere. Det brændte, og da det var væk, tænkte jeg over, om manden havde overlevet branden, og jeg ærgrede mig også lidt. Hvorfor havde jeg ikke taget mod til mig og var gået ind for at blive klogere på, hvem der vælger at bo sådan et sted?