Edward Rutherfurd har fundet sig en niche på bogmarkedet, intet mindre. Han har specialiseret sig i at skrive meget lange romaner om betydningsfulde metropoler og deres historie. Paris, London og New York f.eks., og nu senest har han kastet sig over ”Kina”.

Bevares, ikke hele det store riges historie, men dog en anseelig bunke år, nemlig fra 1839 og frem til 1900, dvs. årene med opiumskrigene og en tiltagende underminering af den kejserlige politik, som i øvrigt i parentes bemærket de facto blev håndteret af den sejlivede kejserinde Cixi.