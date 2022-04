Johnny Depp sagsøger Amber Heard for 50 mio. dollars og mener i søgsmålet, at injurierer fra anklagerne om vold har kostet ham roller i kommende ”Pirates of the Carribbean”-film samt i ”Fantastiske Skabninger”. Amber Heard har kontrasagsøgt Johnny Depp for 100 mio. dollars.

Første uge af retssagen, som foregår i Fairfax County Courthouse i Virginia, er overstået med åbningsargumenter fra begge parter og vidner, der alle har været tæt på parret. Tirsdag vil retssagen blive genoptaget.

Blandt kommende vidner er Tesla- og Space-X-ejer Elon Musk og skuespiller James Franco. Johnny Depp har beskyldt Amber Heard for at have haft