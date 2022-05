23/05/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Pernille Schrøder ser frem til et velkendt revyhold og masser af grin i Cirkusrevyen, hvor hun erstatter Lisbet Dahl

Aktuelt portræt: Skuespiller og sanger Pernille Schrøder sprang med få dages varsel på scenen for en sygdomsramt Lisbet Dahl i årets Cirkusrevy. Hun er ikke nervøs, for revyholdet er én stor familie, som alle arbejder intenst sammen om at få satiren til at sprudle.