26/05/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Susanne Breuning har sunget og danset sig gennem tilværelsen og har ingen planer om at stoppe

70 år: Susanne Breuning gik som ung ud af skolen for at danse i musicals og revyer. Senere indtog hun scenen som skuespiller, koreograf og instruktør. I Tivoli er hun moderen bag det muntre Rasmus Klump-show, der lokker både små og store publikummer op at danse.