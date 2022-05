04/05/2022 KL. 09:30

»Min rastløshed har altid drevet mig i nogle retninger uden for det gængse«

40 år onsdag: Thomas Hwan opsagde for nogle år siden sin faste stilling på Det Kongelige Teater for mere frit at kunne tilrettelægge sit arbejde som skuespiller og instruktør. Han trives med selv at kunne sætte retningen – også uden for scenen, hvor han jævnligt pakker en pose øl og opsøger mennesker fra andre samfundslag.