16-årige Mads Moldt vandt årets X Factor

Hans coach, Thomas Blachman, der som musikalsk mentor tager sin femte sejr, har flere gange i showet kaldt Mads Moldt et unikum sjældent set i sine samlet 14. sæsoner som dommer i ”X Factor”.

- Du taler for dig selv. Der er ingen, der fatter alt det, du kan. Du er kommet for at blive Jeg elsker at arbejde sammen med dig. Jeg kan ikke erindre nogen, der gør det benarbejde, du gør, sagde en rørt Thomas Blachman.

Med sejren følger en pladekontrakt og udstyr til et hjemmestudie.

I finalen stod Mads Moldt over for dj-dommeren Martin Jensens voksne solist, den 25-årige murer Kári M. Fossdalsá fra Færøerne, og sangerinden Kwamie Livs udvalgte unge artist, 18-årige Tina Mellemgaard, der også er fra Færøerne.