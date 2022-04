Sangen blev opført sammen med den ukrainske sanger Mika Newton, musiker Siuzanna Iglidan og poeten Ljuba Jakymtjuk.

- Vores musikere bærer panser i stedet for smoking. De synger for de sårede på hospitalerne. Selv for dem, der ikke kan høre dem.

- Men musikken vil bryde igennem alligevel, sagde Zelenskyj.

- På vores jord kæmper vi mod Rusland, som bringer frygtelig stilhed med dets bomber. Den døde stilhed. Udfyld stilheden med jeres musik. Udfyld den i dag for at fortælle vores historie.