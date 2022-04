Guldimund hev tre priser i land ved Steppeulven

Pionerprisen gives modsat de andre priser ikke kun for musikalske præstationer i det forgangne år, men for at have skabt et markant aftryk på den danske musikscene.

Tidligere har kunstnere som Lars Lilholt, Gnags og Sebastian modtaget prisen.

Steppeulven er blevet uddelt siden 2003 og er en hyldest til både nye og etablerede navne på den danske musikscene. Prisen er opkaldt efter de danske rockorkester Steppeulvene fra 1960’erne.

Priserne foregår normalt i januar, men grunden coronakrisen blev prisuddelingen i år udsat til april.

Ud over Guldimund og Kenneth Bager modtog blandt andet punkbandet Iceage prisen for Årets Komponist og Årets Producer sammen med Nis Bysted og Sonic Boom for albummet ”Seek Shelter”.