Norsk film tildelt hovedprisen på CPH: DOX 2022

Nataša Urban er født i Serbien, men har boet i Norge siden 2010.

Filmen blev enstemmigt udvalgt som vinder af hovedprisen blandt juryen. Den får blandt andet ros for sin relevans set med nutidens øjne.

- Vi blev opildnet af filmens vrede, bevæget af dens ømme skønhed og vakt af den grimhed, som den modigt gør til sit emne. Da vores nutid med krig og vold truer med en dag at blive gårsdagens nyheder, fortæller denne film i utvetydige vendinger: se ikke væk; glem ikke, skriver juryen.

”The Eclipse” var ikke den eneste film, som modtog priser fredag aften. I alt blev seks priser uddelt, hvoraf to vinderfilm er helt eller delvist danskproducerede. Det gør sig gældende for filmene ”A House Made of Splinters” og ”Siunnisaq - Det sidste menneske”.