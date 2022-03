Balletdanser og violinist modtager kongeligt hæderslegat

Den danske balletdanser Emma Riis-Kofoed og den svenske violinist Johan Dalene er modtagerne af Dronning Ingrids Hæderslegat.

Dermed er de to modtagere de sidste til at få overrakt legatet, da det søndag aften er blevet uddelt for sidste gang.

Legatet er på i alt 500.000 kroner. Det er siden 2005 blevet uddelt hvert andet år til to talenter inden for scenekunst.