Opfordrede til at klippe håret

I en anden besked til Ronja Maltzahn informerer FFF musikeren om, at hun gerne må optræde til deres arrangement, såfremt hun beslutter at klippe sine dreadlocks af før koncerten. Bevægelsen har efterfølgende undskyldt for at have opfordret musikeren til at fjerne håret, men fastholder beslutningen om, at hun ikke må optræde til koncerten.