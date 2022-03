Oscarnomineret for anden gang: Denne gang vil jeg nyde det

Alligevel hoppede han tilbage i instruktørstolen, da han under pandemien pludselig havde tid og mulighed for at realisere drømmen om at lave ”On My Mind”.

- Jeg drømte jo ikke om, at jeg ville sidde her et år senere. Men hold da op, hvor er jeg glad for det, siger han.

Og skulle Martin Strange-Hansen få lov at indtage scenen igen og få overrakt en statuette, har han lavet en aftale med sig selv.

- Denne gang vil jeg nyde det. Det gjorde jeg ikke sidst. Der fokuserede jeg bare på, at jeg skulle gøre min tale færdig, fordi der var en skærm foran mig, der talte ned fra 45 sekunder og blinkede ”please finish”.

- Jeg tror, jeg denne gang vil trække vejret og kigge ud og lige lægge mærke til, hvor jeg egentlig er, siger instruktøren.

Oscaruddelingen finder sted natten til mandag dansk tid.