»Ikke et eneste seriøst bevis«

Ifølge den nye bog, der er baseret på seks års ny efterforskning af det gamle mysterium, var det en jødisk jurist ved navn Arnold van den Bergh, der var skyld i Anne Franks anholdelse.

”Hvem forrådte Anne Frank” udkom i januar, og siden har The European Jewish Congress i en rapport kaldt den »amatøragtig«.

»Der er ikke et eneste seriøst bevis for denne voldsomme beskyldning,« lyder det fra The European Jewish Congress.

Også Det Centrale Jødiske Råd (CJO) har udtalt en stærk kritik af indholdet i den nye bog:

»Bogens konklusioner er ekstremt spekulative og sensationalistiske,« udtalte rådets leder, Ronny Naftanie, i februar.