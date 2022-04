Barnestjernen, der genopfandt sig selv

»Jeg føler helt klart, at jo ældre jeg bliver, jo mindre betyder det for mig, hvad andre folk tænker,« siger Kirsten Dunst til mediet The Wrap.

»Jeg føler mig sikker i, hvor jeg er, og i mit håndværk. Jeg har det godt i mit liv.«

Hun blev født i New Jersey i 1982 af kunstneren og galleriejeren Inez og medicinforskeren Klaus Dunst og har både tyske og svenske aner.

Hendes karriere tæller mere end 70 film og tv-serier, og hun har været nomineret til priser som Emmy, Golden Globes og de gyldne palmer i Cannes.

Året 2022 markerer endnu en vigtig milepæl for Kirsten Dunst. Foruden at hun fylder rundt, blev hun i år også for første gang nomineret til en Oscar.

Nomineringen var for filmen ”The Power of the Dog” fra 2021, hvor hun spiller over for sin forlovede, Jesse Plemons, og den britiske skuespiller Benedict Cumberbatch.