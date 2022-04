Iggy Pop – rockens gudfar giver aldrig op

Legende er et forslidt ord. Men for folk med hang til punket rock ud over stepperne er det præcis, hvad den amerikanske rockmusiker Iggy Pop er.

Og selv om manden med det borgerlige navn James Newell Osterberg Jr. torsdag fylder 75 år, så har han absolut ingen planer om at finde sutskoene frem.

Blandt andet spiller han til sommer to koncerter i Danmark efter at have været en meget flittig gæst her i landet gennem årene.