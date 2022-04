Sammen med den 48-årige Pia Bertelsen udgjorde de den satiriske provokations-kunstnergruppe Surrend, som bed sig fast i sulet på statsledere verden rundt med deres magtkritiske kunst fra 2006 til 2011. Et andet liv, som virker meget fjernt fra fredelige Fanø.

»Det er jo lidt som at genopleve et traume at se plakaten igen,« siger Jan Egesborg, da plakaten er foldet ud.