30/04/2022 KL. 09:00

»Skulle jeg give en yngre Per Pallesen et råd, ville jeg sgu nok gøre det samme igen«

80 år lørdag: Skuespiller, teaterchef, instruktør, forfatter: Per Pallesen har jongleret behændigt med alle titlerne. I sine travleste perioder fyrede han fire-fem job af på en dag. For tiden turnerer han herhjemme og for danskere i udlandet med sit personlige foredrag om karrierens højdepunkter.