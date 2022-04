Et sammensurium af sang, komik og politik

Samfundskritik og protester gled sammen med komik og sang. Rebecca Brüel var i disse år også med i flere teateropsætninger, herunder både en dansk og svensk opsætning af ”Jesus Christ Superstar”.

Brüel, der er datter af de to kunstnere Max Brüel og Birgit Brüel, sang også kor i blandt andet Savage Rose og Gasolin’.

Så fandt hun sammen med multikunstneren Troels Trier, der gjorde sig lidt i det samme som Brüel: komik, sang og satire, gerne kombineret med politiske budskaber.

Det skulle vise sig at blive et givtigt samarbejde på flere fronter. Det var nemlig ikke blot professionelt, de to fandt tonen – det gjorde de også privat.