Oscar-vinderen William Hurt er død

William Hurt havde sin storhedstid på filmlærredet i 1980’erne, hvor han tre år i træk blev nomineret til en Oscar for Bedste Skuespiller for sin indsats i filmene ”Kiss of the Spider Woman”, ”Children of a Lesser God” og ”Broadcast News”.

Han vandt en Oscar for førstnævnte, og præstationen indbragte også William Hurt Guldpalmen for hans rolle i filmen ved filmfestivalen i Cannes i 1985.

William Hurt medvirkede desuden i en lang række teaterstykker, herunder Shakespeare-klassikere som ”En Skærsommernatsdrøm” og ”Henry V”.