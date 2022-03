TV 2 Play nærmer sig milepæl og skeler til Netflix

I lighed med de øvrige tjenester i Danmark risikerer TV 2 Play fra årsskiftet at blive pålagt en streamingafgift på 5 pct. af omsætningen, fordi regeringen vil etablere en pulje til at understøtte danskproduceret indhold. Hvorvidt det forslag kommer til at indgå i den nye medieaftale, er partierne på Christiansborg i øjeblikket ved at forhandle om.

Stig Møller Christensen sender i den forbindelse en appel til politikerne om at analysere effekten af en streamingafgift nøje og gå forsigtigt frem.

»Det er vigtigt at finde ud af, hvilket problem der skal løses, og hvordan man bedst gør det, uden at det samtidig skaber utilsigtede konsekvenser. Vigtigst er det at undgå, at markedet forvrides.«