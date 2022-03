”Aprilsolskinskulde” handler om den unge kvinde Védís, der rammes af et følelsesmæssigt grundstød, da hendes far pludselig dør. I løbet af et år går hun fra at være en sund og rask enlig mor på 19 år, til at være tvangsindlagt patient på det psykiatriske hospital i Reykjavik.

Rent genremæssigt er der tale om e