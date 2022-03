Kunstneren John Kørner er ifølge flere kilder ikke længere formand for Charlottenborg Fonden. Han har valgt at trække sig efter den debat, som er opstået, efter at fonden besluttede at fjerne et værk af den systemkritiske russiske kunstner Sergei Prokofiev fra den igangværende Forårsudstilling i Kunsthal Charlottenborg som reaktion på