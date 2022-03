10/03/2022 KL. 18:30

Bliv klogere på Putin og hans Rusland

Vladimir Putin har stået i spidsen for det russiske folk i mere end to årtier. Med Ruslands invasion af Ukraine har den 69-årige præsident skabt frygt i Vesten og sat gang i spekulationer om, hvem han egentlig er, og hvad han vil. Har han kastet et helt kontinent ud i krise, fordi han vil bringe det nye Rusland tilbage til den storpolitiske tyngde, som Sovjetunionen havde? Måske kommer man nærmere et svar ved at læse disse tre bøger, der omhandler, analyserer og kritiserer Putins rolle på meget forskellig vis og bidrager med viden og baggrund om hans krigsførelse og livet i Putins Rusland.