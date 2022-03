Hvem er jeg, når jeg ikke drikker?

I mange af de bedste øjeblikke i mit liv indgår alkohol som et stensikkert element. Når jeg tænker på lyse sommeraftner på terrassen med fuld varme på grillen, cafébesøg på storbyferier eller festivaldans foran Orange Scene, er der et tilhørende glas i hånden med vin, øl eller måske en gin og tonic.

For mig er det uproblematisk. Jeg nyder alkohol på rette sted og til rette tid, og det er mig, der styrer alkoholen og ikke omvendt. Måske ville forfatter Jesper Stein have nogle indvendinger mod den selvsikre udmelding. Måske ville han faktisk ikke tro på, at jeg er så meget herre over mit eget alkoholforbrug, som jeg bilder mig ind. Han er begyndt at lægge mærke til den måde, danskerne drikker på, og han bryder sig ikke om, hvad han ser.