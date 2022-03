Badehotellet lukker og slukker efter næste sæson

Serien fik premiere i 2013, og herefter har en ny sæson haft premiere hver vinter.

”Badehotellet” har siden premieren haft høje seertal på op mod 1,9 millioner personer per afsnit. Tallet inkluderer også streaming.

Katrine Vogelsang, som er TV 2’s fiktionschef, mener, at det er forfatterens fortællelyst, der har drevet succesen.

- En af grundene til, at det er en succes, er, at vi altid kun har fortsat med en ny sæson, så længe forfatterne havde en vigtig historie at fortælle.

- Derfor har det aldrig været ”Badehotellets” succes, der har drevet beslutningen om flere sæsoner, men derimod om forfatterne havde lyst til at fortsætte, siger hun til TV 2.