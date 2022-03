DR og TV 2 går sammen om støttekoncert for ofre i Ukraine

- Det er i alvorlige situationer som denne, at det er virkelig vigtigt at stå sammen for frihed og fællesskab, siger Dorthe Thirstrup, kanalchef for TV 2.

Aftenen byder på portrætter af helt almindelige ukrainere, der er berørt af krigen, og historier om danskere, som med lokale initiativer er med til at støtte ukrainere på flugt.

Der vil også være direkte gennemstilling til DR’s og TV 2’s korrespondenter i og omkring Ukraine.

Til støttekoncerten optræder en ”perlerække” af Danmarks bedste musikere.