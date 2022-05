06/05/2022 KL. 16:00

For abonnenter

Stræberen Nicklas Sahl måtte se i øjnene, at man ikke kan være god til alt

Nicklas Sahl er aktuel med albummet “God Save The Dream” og kan snart opleves i “Toppen af Poppen”. For ham har det været afgørende at få lov til at drømme stort. Men han er bange for, at store drømme og sociale medier kan være en farlig cocktail for mange unge.