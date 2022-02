Rusland kommer ikke til at deltage i dette års internationale melodigrandprix, Eurovision.

Det oplyser arrangøren bag, European Broadcasting Union (EBU), i en pressemeddelelse.

Afgørelsen kommer, efter at Rusland torsdag invaderede Ukraine.

Fra både dansk og norsk side har meldingen været, at landet med præsident Vladimir Putin i spidsen ikke skal have lov til at deltage i den europæiske sangkonkurrence dette forår.